A área de lazer é o namoro desta casa

Quantos de nós temos em casa um espaço vazio que poderia ser utilizado como área útil ou área de lazer da família? Estas divisões, que poderiam contribuir para o nosso bem-estar, acabam, não raras as vezes, por ser negligenciadas, tornando-se no espaço de arrumos lá de casa onde todos os objectos sem uso vão parar. Era esta a situação do pátio traseiro que vamos hoje ver, com 55m². O pátio integra uma moradia situada na zona norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Esta área exterior foi totalmente intervencionada pelo estúdio Stefani Arquitetura, tendo-se tornado na pérola da casa.

O lugar, outrora abandonado e sem uso, quer pela falta de motivação para cuidar da piscina, quer pela falta de funcionalidade, tornou-se no namoro da casa. A família reduziu as idas e vindas da praia e passou a frequentar e a usufruir do próprio quintal na companhia de amigos e de familiares. A arquitecta Luciana Stefani, conforme o desejo dos proprietários, conseguiu dar uma nova cara a este jardim, oferecendo-lhe funcionalidade e conforto.

Curioso para ver o “antes e depois”? Então, acompanhe-nos em mais uma visita virtual e veja as soluções encontradas pela arquitecta.