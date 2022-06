Saiba como a sua casa o pode ajudar a aprender uma nova língua!

Livros, dicionários, cadernos… É claro que são importantes, mas serão itens motivadores para estimular a aprendizagem de uma nova língua? Precisa-se de estímulos, de algo atraente, de estratégias, muito baseado também no associativismo.

Em vez de ter cadernos pretos, um pouco enfadonhos, porque não dar-lhe um aspeto mais atraente. Colar autocolantes, fotografias, frases… Um pouco na base de customizar. É sempre diferente trabalhar em algo que nos atrai visualmente, além do toque de personalização, que se liga mais a nós.

Geralmente, o quadro dos recados encontra-se na cozinha, mas como está a aprender uma língua pode pensar em colocar vários em diferentes divisões de casa. Assim, sempre que passar vai recordando uma frase, uma palavra. Visualmente está sempre lá e com o tempo acaba por fixar mais facilmente. Outra dica que partilhamos consigo, é a de colocar post-it pela sua casa, de acordo com o nome de cada elemento, na língua que está a aprender. Haverá forma mais fácil de aprender do que daquela em que associamos a palavra à imagem?! É um exercício mental que resulta bastante bem, tem de experimentar!