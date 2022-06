Crianças lá em casa? Então este artigo é para si!

Crianças rimam mesmo com bagunça , por isso esqueça as linhas minimalistas e a decoração simples. Uma criança feliz é aquela cujos brinquedos estão espalhados pelo chão, onde ela se sente livre para explorar e testar alguns limites, portanto por muito que a mobília até possa ser escolha sua, a decoração será sempre dos mais pequenos. Outra coisa que deve ter em conta são as cores escolhidas: se for um quarto de brincar, cores garridas são uma excelente escolha pois estimulam os sentidos; no caso de ser um quarto apenas para dormir, os tons suaves ajudarão a criança a relaxar. No caso de ser um espaço misto, procure definir de uma forma mais ou menos óbvia a zona de brincar da zona de dormir. No entanto, para ter mais sucesso, peça ajuda aos mais pequenos, percebendo quais as suas cores preferidas e onde gostariam de as ver.Tapetes também são outra excelente aquisição, pois permitirão que os miúdos brinquem no chão com maior conforto. Já as cortinas mantê-los-ão longe de olhares indiscretos.