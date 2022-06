Arquitectura sustentável: o futuro é modular!

Certamente conhecerá o conceito de arquitectura modular. O que provavelmente ainda não sabe é que é possível criar projectos arquitectónicos incríveis recorrendo a este tipo de construção.

A equipa do atelier João Araújo Sousa & Joana Correia Silve Arquitetctura, concebeu um projecto modular que certamente o irá impressionar. Esta equipa sediada na maravilhosa cidade do Porto, procura desenvolver a sua actividade profissional nas mais diversas áreas da arquitectura. O seu objectivo é a criação de lugares e momentos com um carácter distinto e assumidamente contemporâneo.

O projecto que hoje iremos ficar a conhecer intitula-se de Redux – Arquitectura Modular Sustentável. A palavra Redux possui uma definição: este termo é usado no cinema e literatura e remete sempre para uma nova versão, melhorada, de algo que já foi efectuado no passado. A abordagem dos arquitectos privilegia uma aproximação ambientalmente e economicamente responsável assentando sobre os princípios da Arquitectura sustentável.

As imagens seguintes são perspectivas computadorizadas cujo objectivo é mostrar-lhe o resultado possível e final deste projecto após a sua construção.