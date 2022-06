Uma casa pequena e barata

Com um simples bloco, uma paleta cromática de cores neutras e o uso generoso da madeira, se ergueu esta pequena casa que se integra na paisagem natural. Para os clientes era muito importante o edifício não interferir com as características naturais do meio circundante e usufruir ao máximo da luz solar. A madeira foi a melhor resposta que encontraram e a verdade é que este material nobre não desaponta em termos de beleza e conforto. A estrutura de madeira está elegantemente apoiada em pilares brancos. Consegue imaginar umas férias neste local? Nós conseguimos.