Uma casa pitoresca e incrivelmente moderna!

A fachada pitoresca é talvez a característica mais marcante deste projecto no entanto, um olhar mais demorado revela-nos alguns detalhes especais que rapidamente nos deixam intrigados com esta abordagem arquitectonicamente distinta.

Apesar da forma da habitação sugerir uma aproximação à arquitectura tradicional, o toque no solo demonstra uma atitude espacialmente contemporânea onde as transparências e os grandes vãos envidraçados são as principais características do edifício.