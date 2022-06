Como limpar a casa em três horas

No quarto, preocupe-se em retirar todas as coisas de cima da cama e guarde-as rapidamente nas gavetas e armários. Troque os lençóis e as fronhas e aspire todos os cantos do quarto. Para os vidros da janela, utilize jornal e um produto próprio ou um pano humedecido com álcool. Aspire os tapetes e passe um pano no chão para deixar um perfume agradável no quarto. Abra a janela para secar mais rápido. Se achar que entra muito pó pela janela na zona onde vive - nas cidades é frequente que isto aconteça – abra apenas uma das janelas do seu apartamento e mantenha as portas abertas para o chão secar com a corrente de ar.