Uma casa de campo fora do comum

E qual será a vantagem de não haver paredes e portas no piso superior? Desta forma, os moradores podem desfrutar da vista impressionante sobre a natureza que rodeia a casa sem qualquer obstáculo. É impossível ficar indiferente a estas belas paisagens e não tirar partido delas ao máximo.

Desta perspectiva, podemos apreciar o espaço com lareira na planta inferior e o amplo corredor que leva ao terraço semicircular e jardim. Em cima, o vão limita os ambientes e conduz-nos também a um terraço a partir do qual a única vista possível é a natureza circundante. As cores neutras, a madeira e o vidro provocam a sensação de ser um espaço único e integrado com as montanhas e o verde. Deste lado interior da casa, há pormenores rústicos como é o caso do tecto em madeira.