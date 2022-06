Casa simples para viver bem

Há pessoas que não se adaptam à vida num apartamento. São pessoas que precisam do contacto com a terra, de espaços amplos para cultivar o jardim ou de apanhar banhos de sol. Só uma casa com áreas livres e abertas pode oferecer estes pequenos prazeres da vida.

A homify traz-lhe hoje uma casa simples, mas plena de aconchego e de funcionalidade, com amplas áreas livres, em que cada recanto do jardim é ocupado por vegetação de aspecto exuberante. A residência, localizada em Jundiaí, no interior de São Paulo, foi projectada pelo estúdio Vettori Arquitetura que delineou com linhas simples e elementos tradicionais um edifício elegante, prático e acolhedor que evidencia simplicidade e um estilo tradicional. A posição diferenciada do edifício em relação ao terreno libertou espaço para a criação de um jardim agradável que serve como zona de descanso e de lazer.

Curioso para desvendar todos os encantos e surpresas do projecto de hoje? Então, veja as imagens e os detalhes desta residência familiar térrea que comprova que não é necessário luxo para desfrutar do lado bom da vida.