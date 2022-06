Casa feita de memórias e paisagem

A casa em que vivemos assume um papel preponderante no nosso dia-a-dia. Além de nos proporcionar ambientes mais ou menos adequados às diferentes funções, acaba por ser o palco de grande parte das nossas memórias e vida familiar. As verdadeiras casas de família, ocupadas por várias gerações ao longo dos anos, são, sem dúvida, o melhor exemplo do valor simbólico que uma habitação pode ganhar.

É neste sentido que lhe apresentamos um projeto de recuperação e ampliação de uma quinta de família no sul do país. Com o objetivo de cumprir o desejo do avô dos arquitectos João e Andreia Rodrigues, desenhou-se um espaço capaz de combinar a preservação do passado com as vivências do presente num resultado intemporal.

Para responder este desafio, os dois irmãos juntaram-se ao arquitecto Manuel Aires Mateus, que mais uma vez nos surpreende através do seu trabalho absolutamente irrepreensível. Venha connosco e descubra um espaço magnífico, muitíssimo bem registado pelo fotógrafo português Nelson Garrido.