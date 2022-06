Como actualizar a sua velha casa de banho

As torneiras são peças que denotam desgaste e uso, ao longo do tempo, quer pelo calcário, quer pela utilidade diária. Talvez seja umas das peças que deve alterar nesta atualização à sua casa de banho. São pequenos investimentos que são também importantes, veja se a torneira não fecha bem, está a ter um desperdiço de água, logo um gasto desnecessário. São estes pontos que deve analisar com cuidado. Decerto, que a longo prazo compensará.

Pode também pensar dar um upgrade ao interior, alterando uns acessórios que já pedem reforma e atualizar a casa de banho por tendências atuais e sazonais. Por exemplo, agora que estamos na primavera, pode introduzir um pouco de cor, frescura e detalhes brilhantes. Como talhas coloridas, um tapete fantástico para a saída do banho, um prato original para o sabonete ou um espelho com uma bela moldura, pequenos truques que transformarão a sua casa de banho com um aspeto atual.

A cortina do chuveiro, também pode estar a precisar de ser mudada, é algo que ganha bolor e bactérias, é verdade que pode ser lavada, mas depois de duas lavagens ela já não fica com bom aspeto. É um item tão acessível que não há razões para não o alterar, além disso, dá logo outra imagem à casa de banho. Dê uma vista de olhos a estes cortinados de casa de banho, um show!