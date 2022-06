A casa dos nossos sonhos

O título é verdadeiramente sugestivo no entanto esta habitação irá surpreendê-lo ainda mais. Sabe aquela casa dos seus sonhos, perto da praia do campo e da cidade? É esta mesmo! Situada numa zona privilegiada na margem sul do rio Tejo, esta habitação possui toques e detalhes arquitectónicos incríveis.

Os arquitectos conseguiram criar um projecto único e moderno repleto de luxo e sofisticação. A EAO-Portugal, Arquitectura Lda, é uma empresa de arquitectura fundada no ano de 1994 por três arquitectos oriundos de diversos países. Unidos pela vontade de criar novas abordagens arquitectónicas e com objectivos comuns juntaram-se com o objectivo de proporcionar experiências únicas aos seus clientes, criando projectos únicos que satisfaçam e tornem sonhos em realidade.

Esta casa é um verdadeiro sonho tornado realidade e as imagens seguintes irão mostrar-lhe o porquê. Fique desse lado e descubra a casa dos seus e dos nossos sonhos!