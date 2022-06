Como melhorar o ambiente do seu escritório em 6 passos!

Começamos por lhe deixar esta dica: utilize no seu escritório mobiliário com vida e história, em detrimento de móveis feitos para as massas do mercado. É o seu local de trabalho e para saturar o ambiente já bem bastam os procedimentos e normativas que vêm de superiores. Portanto, se quer tornar o seu espaço de trabalho num sítio bonito e personalizado, procure uma secretária antiga (pode ver se negoceia com o seu avô em relação à sua secretária ou visite lojas de produtos em segunda mão), uma estante com um toque seu ou construa você mesmo o seu mobiliário! Verá que no final, a sua vontade de passar horas no seu escritório será maior do que se tivesse sido tudo mobilado com mais uma secretária igual à de todos os seus amigos. Afinal de contas, a ligação que terá com este espaço será quase familiar!