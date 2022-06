As regras de sala de estar que precisam de ser quebradas

Não vamos negar, é claro que a Mãe Natureza tem um poder decorativo enorme, o ambiente fica com vida, preenche um espaço que se pensava morto. Porém, não existem regras e podemos quebrar aquilo que nos parece tão visto. Existem opções bastante interessantes e que tornam também o ambiente com vida, usando elementos naturais, tais como as pedras, os galhos, a areia, as conchas…

Aproveite agora o bom tempo primaveril, para trazer estes elementos de um passeio de fim-de-semana e dê-lhes oportunidade de brilhar na vossa decoração de sala de estar. Dentro de vasos, pratos, espalhadas num móvel, enfim escolha uma nova finalidade para eles.

Com esta ideia, já quebrou uma outra 'regra'!!