Vai gostar de ver a remodelação deste apartamento!

A foto acima mostra perfeitamente as linhas conceptuais seguidas nesta remodelação.

A estrutura do espaço não foi alterada, e as dimensões mantêm-se mas o estilo alterou-se radicalmente. Com os armários em madeira, as canalizações à vista e o chão de tijoleira castanha, a cozinha não estava propriamente em mau estado. Tal como o resto da casa, apenas tinha um ar cansado, datado e até um pouco deprimente. Uma cozinha estimada, mas pouco prática.

A intervenção baseou-se na substituição do pavimento, pintura das paredes e substituição do conjunto de armários e eletrodomésticos. É visível o ganho de espaço em armários e a melhoria estética é evidente.

As cores escolhidas, numa paleta entre o branco, o preto e o cinzento, são muito atuais e discretas, perfeitas para a utilização diária do espaço, deixando ainda lugar à criatividade dos donos, para que se torne ainda mais personalizada.