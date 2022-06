Não cometa mais erros na decoração! BASTA!

O papel de parede confere uma bonita decoração ao espaço, independentemente da divisão em causa. Está bastante em voga no mundo do interior e nós prezámo-lo imenso na homify, em diversos artigos da nossa revista. Porém, como tudo o que for colocado em demasia correrá o risco de perder interesse e beleza. Uma casa onde o papel de parede estiver em todas as paredes de casa, com padrões demasiados marcantes, a decoração tornar-se-á demasiada forte e a longo prazo tornar-se-á enfadonha e aborrecida.

Se optar por papel de parede em toda a divisão escolha um que seja mais discreto, para não sobrecarregar demasiado o espaço. Se escolher um mais atrativo ou com um padrão mais saliente, prefira uma parede, como a cabeceira da cama no quarto ou a parede do sofá na sala de estar.