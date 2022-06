Uma decoração para viver o luxo em família!

Prometemos luxo, e por isso começamos em beleza com esta magnífica sala de jantar. O estilo não é rebuscado nem extravagante. Na realidade é bastante esta decoração é muito clássica e com um arranjo estético perfeitamente equilibrado e um pouco retro . O seu caráter vem da beleza das peças que a compõem. As cores são suaves, entre o bege e o cinzento, e os materiais são nobres. As cadeiras são clássicas, de madeira esculpida e estofadas a pele, com um refinamento a fazer lembrar a antiguidade e o estilo Luís XVI.

No centro da mesa o adorno prateado e polido acrescenta brilho ao conjunto que depois é enfatizado pelo reflexo no espelho. Um início promissor, não é verdade?