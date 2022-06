Esta casa de madeira é fenomenal!

Uma sala de jantar simples, muito elegante e requintada, alternando entre o moderno e o clássico.

A decoração é despretensiosa mas está muito bem conseguida. A imponente mesa em madeira maciça domina o espaço com as suas linhas direitas e muito modernas, que são amenizadas pelos frisos do aparador clássico. O abstrato tríptico na parede tem um tom atual e moderno bem como o candeeiro do teto.

A primazia dada aos materiais naturais que abunda nesta casa estende-se ao tapete de juta, com a sua cor de terra, prático e perfeitamente enquadrado.