Este apartamento vai revolucionar a sua forma de ver a decoração!

A decoração é realmente impactante! Num estilo muito moderno, com pormenores originais e arranjos peculiares, este é um cenário perfeito para uma família sofisticada.

O espaço é naturalmente amplo e luminoso, mas os espelhos e as superfícies polidas espelhadas tornam-no imenso. As diversas funcionalidades da área aberta estão suavemente definidas pelo próprio mobiliário, em ambientes específicos, sem que existam barreiras à passagem da luz.

A intensa luminosidade exterior foi sabiamente reduzida pelas cortinas brancas que revestem os amplos planos envidraçados.

Aqui trabalho fotográfico primou por mostrar as áreas e a entrada no espaço sem as focar diretamente, utilizando os reflexos no espelho. Os brilhos estão controlados e a definição é espantosa!