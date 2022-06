Yoga dá-lhe paz, sem sair de casa

Acordar logo pela manhã com olhos na Mãe Natureza é já por si maravilhoso. Se lhe dedicarmos, à natureza, uns minutinhos do nosso tempo, vamos receber muito em troca. Encontre um espaço, dentro ou fora de casa, atendendo às condições climatéricas, no qual se sente tranquilo, feliz…

Estique o tapete. Posicione-se e harmonize a mente, o corpo e o espírito. Com a prática de yoga, vai relaxar o corpo, a sua menta vai atrás dos pensamentos e energias com os quais quer estar em paz. O yoga é uma poderosa ferramenta. O mais incrível é que pode fazê-lo no conforto do seu lar.