Gosta de mezzanines? Então, vai ficar de boca aberta!

E se lá de cima, do mezzanine, desse para ver o que se passa cá em baixo? Bem, fantástico! Tudo isso é possível, tendo em conta os materiais que pode encontrar no mercado. Neste exemplo, trazemos um mezzanine que ainda chama mais atenção pelo material aplicado no chão: vidro! Sim, leu bem, é vidro. E que bem que fica. Aqui tem-se, literalmente, a sala de estar aos pés.

A base do mezzanine deve ser forte para suportar todo o peso que desejar colocar. Atenção ao material usado, para não ter surpresas no futuro. Informa-se com especialistas na área da construção para que a qualidade nunca seja colocada em causa. Pode optar por ferro, madeira ou betão armado, além da vidro.