Revestimentos em pedra: Projetos com mármore

Do ponto de vista geológico, podemos afirmar que o mármore é uma rocha metamórfica proveniente do calcário exposto a altas temperaturas e pressão. O seu principal componente é o carbonato de cálcio, no entanto, são as impurezas que contém que definem uma determinada cor e características específicas.

E é justamente pelas suas características e pela sua beleza que este material foi um dos protagonistas da arquitetura e escultura desde as civilizações grega e romana. E, apesar de hoje em dia não construirmos as nossas casas em mármore, este material permanece nas nossas paredes e solos, proporcionando um toque de elegância e distinção próprio das pedras naturais.