Uma casa extremamente moderna

Esta magnífica moradia, localizada em Stª Lucrécia de Algeriz no distrito de Braga, cuja obra foi finalizada em 2010 possui dois pisos por onde se distribui o programa habitacional. No piso térreo situam-se todos os espaços públicos e de lazer, que para além da perfeita convivência com a paisagem proporcionada pelos generosos vãos projectados pelos arquitectos, possuem a particularidade de estarem em contacto com a piscina localizada no jardim da casa, e da qual iremos falar mais tarde.

Já no primeiro piso localiza-se o programa mais privado, onde se distribuem três quartos duplos entre os quais um deles é uma suite, as instalações sanitárias e um pequeno ginásio particular.