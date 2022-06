Uma moradia de expressão futurista!

Quem não viu as antigas séries de ficção cientifica, com as suas projeções de carros voadores e os seus edifícios de aspeto geométrico, excêntricos e futuristas?

Pois bem, o futuro é hoje! Neste artigo apresentamos-lhe um projeto diferente, com uma arquitetura muito especial e até extravagante, que nos deixa na fímbria do normal e cuja fachada aguça o interesse por conhecer mais.

A construção é uma espetacular moradia unifamiliar implantada na localidade de Borda do Campo, em Atouguia, e aparentemente compõe-se de cubos sobrepostos num arranjo funcional bastante comum, mas com um aspeto longe do vulgar. Com uma observação mais cuidada percebemos que os volumes não estão sobrepostos mas interligados, o que só a torna mais fascinante!

Num conceito da autoria do gabinete Escala Absoluta, uma empresa de arquitetura com longos anos de experiência, esta casa exprime irreverência e modernidade na arquitetura, sem descurar os detalhes do plano interior.