7 dicas para aproveitar ao máximo a sua sala de estar pequena

As flores são sempre bem-vindas, independentemente do lugar, da decoração, do espaço, do ambiente ou do estilo. A natureza mexe de forma única e positiva com o ambiente onde for colocada. Sejam plantas em casos ou flores cortadas num jarro.

E mesmo que a sua sala seja pequena as plantas não poderão faltar e veja como há sempre formas de introduzi-las. Se no chão já não tiver um lugar, nem nos móveis, então faça jus do teto, porque esta imagem denota a capacidade que existe, pois quando há vontade, há resultado!

Se quiser ficar mais surpreendido tem de ver então os nossos jardins verticais dentro de casa.