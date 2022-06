Um apartamento em Milão que oferece 1001 surpresas

Hoje vamos até Milão para conhecer um interessante projecto dos profissionais Ristuccia Francesca e Cristian Catania do estúdio Disegnoinopera que redesenharam todo o layout interior de um apartamento no último andar de um prédio com vista para o cais de navios, tornando-o prático e racional. Além disso, jogaram com a ampla área de 160m², criando dois andares aparentemente independentes. Todo o projecto é caracterizado por uma elegância e sofisticação evidente que se manifesta através do original mobiliário de design, de detalhes autênticos e de soluções inteligentes.

O apartamento está dividido em dois pisos: o primeiro inclui uma grande sala de estar, cozinha, duas casas de banho e o escritório. O segundo, por sua vez, inclui o quarto principal com casa de banho privada e closet, uma pequena cozinha, um terraço e um jardim de inverno encantador.

Mas chega de teoria e vamos passar à prática, e dar-lhe a conhecer este maravilhoso projecto através das fotografias do artista Marco Di Terlizzi.