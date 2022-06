Soluções de alojamento: 5 fantásticas casas em contentores

A arquitectura feita em contentores é habitualmente caracterizada pela amplitude e multiplicidade dos espaços. Neste caso, no piso térreo, encontram-se a cozinha, a sala de jantar, a sala de estar, a casa de banho e todas as outras áreas de serviço. A cozinha, em forma de U , permite uma óptima utilização do espaço que foi decorado em estilo minimalista e pintado num branco simples que fornece um interessante contraste com a parede cinzenta que, em formato, se assemelha ao tijolo. Todo o espaço é muito bem iluminado com luz branca, criando excelentes condições para cozinhar, mesmo quando a noite cai.