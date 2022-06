Renovação com alma de uma casa dos anos 1950

No artigo de hoje, vamos mostrar-lhe um projecto alemão. As casas antigas têm um charme inegável. Normalmente, incluem um jardim e integram zonas residenciais bem desenvolvidas e com infra-estruturas a funcionar bem. Porém, tratando-se de um edifício do período pós-guerra, também é possível que apresente problemas, designadamente no que diz respeito ao isolamento e a substâncias poluentes. Mas, para quê construir de novo quando se pode renovar? As casas renovadas tendem até a ter mais carácter do que casas feitas de raiz. Contam histórias diferentes. Não concorda? Foi esse o pensamento dos proprietários da casa deste livro de ideias. A moradia, em Nuremberga, foi totalmente restaurada e adaptada aos padrões modernos pelas mãos dos arquitectos do gabinete EWAA. Veja o resultado da transformação desta residência de 150m².