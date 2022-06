Construir uma churrasqueira? Sim, você consegue!

Numa casa portuguesa, por norma, todos gostam de sardinhas e de um bela entremeada grelhada! Pelas mãos da Muda Home Design chega este belo espaço de churrasqueira. Uma imagem que vemos com frequência nos lares portugueses.

Defina o lugar onde quer construir a sua churrasqueira, certifique-se dos elementos que quer ter nessa área. Uma mesa dá sempre jeito para não ter de entrar e sair de casa com frequência. Uma feita em tijolo, com alguma pedras nas laterais. Está montada uma churrasqueira portuguesa, na qual não falta o tradicionalismo do nosso país. Sim, estamos a referir-nos às cestas em vime e as bancos em madeira corridos.