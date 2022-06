Top 5 e as remodelações

Todos nós já recebemos visitas inesperadas em casa ou, pelo menos, tivemos convidados que apareceram mais cedo do que era previsto. Como é natural, gostamos de ter a nossa casa limpa e organizada quando recebemos pessoas. A ideia é proporcionar uma visita agradável e confortável e, claro, não deixar os nossos amigos a pensar que vivemos no meio do caos.

Muitas vezes, temos que recorrer ao nosso “eu” pragmático para deixar a casa apresentável em poucos minutos. Não podemos estar com arrumações profundas, mas podemos olhar em volta, detectar os elementos que provocam mais peso visual no espaço e arrumá-los ou deitá-los fora, se for esse o caso. Aliás, pode mesmo começar por pegar num saco ou balde do lixo e esvaziar as áreas comuns e casa de banho de serviço do lixo maior. O mesmo se aplica com um cesto de roupa suja. Toalhas usadas ou aquela camisola que ficou atirada no chão antes de entrar no duche. Nem precisa de discriminar, coloque tudo no cesto e, mais tarde, separa por cores. Depois disso, feche todas as gavetas e portas de armários. Estas últimas, quando abertas, dão um ar descuidado. Não se esqueça, ainda, de ajeitar as almofadas e mantas do sofá, alinhar os comandos, os computadores e as revistas e empurrar as cadeiras para debaixo da mesa. Não deixe louça por lavar de fora. Para além de esteticamente desagradável, os restos de comida podem deixar cheiros. Se tiver máquina, coloque lá tudo. Se não tiver, passe rapidamente por água, coloque tudo na banca e tape com um pano. É uma batota aceitável quando estamos com pressa. Este é um bom começo, mas deixamos-lhe mais sugestões ao longo deste livro de ideias. Veja quais.