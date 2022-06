Torneiras para casas de banho cheias de estilo

Por vezes, desvaloriza-se o poder das torneiras das casas de banho, mas na verdade podem tornar qualquer espaço inesquecível. No mercado, bem como nas páginas da homify, há uma ampla gama de torneiras que permitem que o seu estilo se faça notar.

São as torneiras da casa de banho que podem pôr em destaque os sanitário, nomeadamente as zonas de duche ou banheira e, mesmo, do lavatório. Podem ser simples ou mais ornamentadas, sair das peças de louça ou da parede. O mais importante é que se identifique com a sua escolha, porque as nossas paixões manifestam-se nos pormenores do seu lar.

Nas imagens que se seguem diferentes estilos, proporcionam diferentes imagens. Percorra as fotografias que se seguem e, no final, diga-nos com qual se identifica!