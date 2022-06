O estilo minimalista é frio e aborrecido? Verdadeiro ou falso

Este último ponto poderia dar-nos pano para mangas, como se diz em linguagem coloquial. O que é ou não moda? Quem define as novas tendências?… Bom, no caso da moda de vestir existem respostas um bocadinho mais estanques, mas o mundo da moda é muito diferente do mundo da decoração e por isso mesmo, há que tê-lo em conta quando pensamos nestas questões. De facto o minimalismo já não é um estilo novo, mas isso não quer dizer que esteja fora de moda ou que tenha deixado de fazer sentido, pelo contrário. Ele apareceu e não mais deixou de ser uma tendência, podemos ou não optar por ele, mas a verdade é que ele existe ao lado de tantos outros estilos e por isso mesmo, podemos perfeitamente considerá-lo uma escolha tão trendy como outra qualquer. Estamos a falar da sua casa, do espaço em que vai passar grande parte do seu tempo – não de roupa que muda diariamente! – o importante aqui é perceber em que tipo de espaço se sente realmente bem, tranquilo e em paz, na verdade a decoração não pretende muito mais do que isto. Você é o mais importante de tudo isto e a sua casa o sítio escolhido para que se possa sentir a maior parte do tempo feliz.