7 ingredientes para ter um quarto vintage

Pensar que o vintage é coisa do passado será sem dúvida uma ideia errada, pois é um estilo antigo que é hoje em dia revisto, atualizado, com mais personalidade e bem tendência no mundo da decoração de interiores. E nós hoje escolhemos uma divisão de casa, para vos mostrar o que deve fazer para ter um quarto ao estilo vintage do século XXI, já que este tem conquistado cada vez mais admiradores.

Quando falamos em decoração vintage, falamos num estilo que é delicado, romântico e cheio de personalidade, com referências ao passado. Os espaços de estilo vintage, nomeadamente os quartos são bastante charmosos, atrativos e não são demasiados ornamentados, querendo dizer com isso que não necessita de despender grandes valores para criar um ambiente vintage no seu quarto. Consegue obter uma decoração rica, apostando nas peças e detalhes-chave que são capazes de contar histórias, aquelas que nos fazem sonhar. E é precisamente através deste artigo que vos contamos uma história – a do quarto vintage.

Era uma vez…