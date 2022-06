6 ideias fantásticas para usufruir da sua varanda!

Gostar de espaços exteriores é quase a mesma coisa que adorar estar rodeado pela Natureza. O verde torna-se assim uma constante que alegra todo o espaço, não concorda connosco? Desta maneira, a nossa sugestão vai para que transforme a sua varanda no seu jardim privado! E como será isso? Simples: comece por analisar o espaço útil que tem disponível. De seguida, tem que optar pelo tipo de vasos que vai escolher e pela sua disposição: no caso de ter uma área consideravelmente boa, pode optar por dispor os vasos no chão, permitindo que a vista continue intacta e que a varanda não pareça tão cheia; mas se for uma área pequena, pode optar por jardins verticais, com pequenos vasos pendurados no tecto (se existir) ou prateleiras com as floreiras. Se quiser ter mesmo a sensação de espaço exterior ajardinado , sugerimos que adquira uns metros quadrados de carpete de relva sintética para forrar o chão ou parte dele (a ser conjugada com ripas de madeira e seixos, como mostra a imagem – não ficou um espaço bonito e com aspecto natural?