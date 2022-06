7 incríveis renovações de casas de banho

O resultado conseguido pelo estúdio RF Architekten é simplesmente incrível, como se pode ver aqui neste belo pormenor da área do lavatório. A casa de banho foi completamente destruída e nada restou da sua concepção original, o que acaba por não ser uma situação de renovação, mas sim uma transformação completa. Mais uma vez, vemos o branco clássico a ser utilizado nas paredes, nos tectos, no mobiliário e no lavatório.

Um tom castanho delicado no contorno do espelho e os acessórios de aço inoxidável polido dão um grande toque de elegância ao espaço. Finalmente, um grande espaço de armazenamento é inserido na parte inferior do móvel do lavatório, oferecendo maior organização e ordem.