Dicas: como aproveitar o espaço sob o vão das escadas

A área por baixo da escada é o ambiente adequado para acomodar um pequeno jardim interior. Esta é uma das opções mais comuns para se aproveitar o vão. Adicionar plantas em casa ajuda a deixar o ambiente sempre mais fresco e alegre. Vale, então, aproveitar um vão com luz natural para manter as plantas sempre frescas e bonitas. Mas, para ambientes em que a escada se localiza numa zona mais fechada e com pouca presença da luz natural, invista em vasos de plantas com espécies que se adaptem a esta atmosfera, como os cactos. Aproveite este espaço trazendo a natureza para dentro da sua residência.