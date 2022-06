Quando o campo conhece o luxo nasce a casa perfeita!

Quando olhamos para esta obra, na plenitude da luz do dia, não conseguimos deixar de nos apaixonar imediatamente!

A arquitetura escolhida é excecionalmente moderna, simples e de linhas direitas, com um único piso térreo que a deixa a um nível perfeito, logo abaixo das copas das árvores.

Na realidade a casa surge-nos por entre o verde com uma cor inusitada e formas vincadas, embora pouco pronunciadas, que no entanto se fundem plenamente com a vegetação. O ocre escuro, é uma cor muito presente naturalmente nas paisagens portuguesas, seja no barro da terra ou em simples cogumelos…

O cuidado paisagismo exterior sobrepõe-se nesta foto, enquadrando e valorizando a obra arquitetónica, mostrando um saber-fazer único!