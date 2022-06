Para cada signo do zodíaco, um belo jardim

O cuidado que depositamos na decoração e na manutenção do interior e do exterior da nossa casa diz, inevitavelmente, um pouco sobre nós e sobre o que gostamos. Tal como a roupa, também a decoração é uma forma de expressarmos o nosso “eu” mais criativo. O jardim, como espaço ao ar livre dedicado ao convívio no exterior e com o exterior, é uma ponte entre arquitectura e natureza. Em Portugal, apreciamos este espaço. Temos um clima propício para dele usufruir em pleno e uma cultura que valoriza os encontros entre amigos e família e as ligações humanas no geral. Em conformidade com as características peculiares de cada signo do Zodíaco, escolhemos doze belos jardins criados por profissionais de todos os cantos do mundo. Uns são mais simples, outros mais elaborados. Uns são metodicamente ordenados, outros mais selvagens. Uns têm estátuas, outros nem por isso. Certo é que, de uma forma ou de outra, todos têm o seu encanto. Como dizemos sempre, não fique aborrecido se não se identificar com o jardim que escolhemos para o seu signo. O que importa mesmo é que um jardim, de entre os muitos que seleccionámos, o inspire. Vamos a isso?