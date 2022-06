Antes e depois: 5 surpreendentes renovações de casas

As casas geminadas trazem às nossas mentes a imagem de incontáveis ruas todas iguais e até um pouco de nostalgia. As estruturas simples e o corpo maciço coberto com um telhado inclinado são as suas principais características. Muitas vezes, as fachadas já sujas e velhas e os telhados desgastados pelo tempo dão-lhes uma aparência repulsiva que, na verdade, elas não têm. Uma nova camada de tinta, alguns acréscimos de detalhes e uma ou outra modificação, podem bastar para alterar por completo o aspecto do edifício e as sensações que este transmite.