Como planear a organização da sua cozinha

Por fim, e porque a cozinha tem muito mais do que electrodomésticos e móveis, há que encontrar o sítio certo para todo o recheio que dela faz parte e que vai desde loiças a frascos de especiarias. Há algo de que se deve mentalizar, numa cozinha tudo necessita do seu espaço certo, se assim não for é muito provável que ele se torne num espaço caótico muito rapidamente. A forma como decide arrumar as suas coisas coisas é consigo e se por um lado pode optar por armários fechados, por outro pode optar por algo como o que vê na fotografia, desde que o mantenha minimamente arrumado este é uma boa opção, nomeadamente para cozinhas mais pequenas uma vez que a divisão não fica tão preenchida acabando por deixar o espaço respirar de outra forma. Prateleiras e outros que tais são necessários numa cozinha, a forma como os apresenta, já depende do espaço que tem e claro do seu próprio gosto.