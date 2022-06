6 objetos para tornar o seu quarto elegante

Como vimos no exemplo anterior, as plantas ou as flores têm um poder bastante forte no que toca à decoração. O ambiente parece ganhar vida própria, onde elas estão, nada fica igual. Talvez a força da Natureza… talvez!

Usemos esta força e este poder para decorar o nosso quarto. Uma sugestão tão barata e que promete torná-lo tão especial. Mas para fazer diferente, ainda vamos mais além do que um vaso posto em cima de uma mesa… Sugerimos que seja mais criativo e que dê um toque único à sua decoração, como pendurar plantas ou flores no teto, para deixá-las delicadamente recair. Diferente, não é? Gostou? Nós adoramos a ideia e esta inspiração, cheia de romantismo e com sabor primaveril.

Uma forma de ocupar outro espaço, que por vezes fica esquecido. Pode copiar integralmente este exemplo. Pendurando ao teto, umas garrafas de vidro, que até podem ser recuperadas de umas bebidas e colocar dentro umas flores frescas, artificiais ou até plantas. Vai ver que o seu quarto ficou com ar delicado e único!