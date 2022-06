Deixe mensagens de amor nas paredes negras de casa

Um cantinho especial, para dias igualmente especiais. Quem resiste a fazer um desenho neste quadro preto que levante o dedo? Ninguém não é… Aproveite para fazer belas ilustrações com os seus filhos, nos momentos mais calmos do seu dia. Quando assim for, deixe tudo de lado e dedique-se aos seus mais novos. Melhor, juntem-se todo.

Certamente já está a pensar em que parede do quarto das crianças pode pôr o quadro preto. Nós já escolhemos! Será certamente uma ideia para pôr em prática rapidamente. Vai ser um sucesso cá em casa! Ensinar também vai ser mais fácil a partir deste gigante quadro.