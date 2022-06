Como usar o espaço sob as escadas?

Onde estão os meus sapatos? E o meu casaco, alguém viu? Acabe com estas dores de cabeça matinais. Esta é uma bela proposta, dada a sua utilidade, para tirar o máximo proveito do espaço sob as escadas. Quem não gostava de ter esta organização em casa, mesmo à entrada da casa…

Consoante a época do ano, deixe na parte da frente os casacos que usa no dia a dia. Já o outro gavetão reserve para o calçado. Uma forma tranquila de ter tudo organizado. As manhã vão ser mais tranquilas, não havendo razões para deixar uma coisa em cada espaço. Pode fazer isto na sua escada?