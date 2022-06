Mesa ideal torna as refeições mais felizes!

Só o facto de estarmos à mesa diariamente com quem amamos eleva qualquer expetativa, não é verdade?! Gostamos de nos sentar à noite com calma, porque as manhãs são sempre a correr. São tantas as vezes e tantas as vezes que ficamos em pé à mesa, logo quando o dia começa.

Os arquitetos do Porto Ding Dong surpreendem sempre com as suas criações. Nesta mesa tão especial, que se pode apreciar no fim da bancada, arranja-se sempre um bocadinho mesmo de manhã. Não acha o mesmo? Toda a cozinha respira beleza!