Uma casa Moderna e Especial

Hoje iremos mostrar-lhe uma moradia que o vai encantar tanto quanto a fantástica vista sobre a qual se debruça. Localizada em Barcelos e rodeada de uma paisagem de sonho, este projecto quase que se encontra camuflado por entre tamanha beleza natural. Observada ao longe, o branco dominante das fachadas acompanha o pantone das casas já existentes enquanto contrasta com o verde e o azul do céu. De encher as medidas a cada um, será neste contexto rural e campestre que lhe iremos apresentar a Casa MS.

Este projecto da autoria dos arquitectos 136F com sede em Barcelos destaca-se não só pela simplicidade na forma e uso dos materiais mas também pela forma como os espaços se articulam entre si, tornando este projecto tão especial e único.

Sente-se preparado para embarcar nesta visita guiada? Então continue connosco.