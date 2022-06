7 dicas para planear a pintura exterior da casa

Renovar é preciso. Na decoração, mais ainda. E quando falamos em decoração, logo imaginamos as composições de objectos, cores e móveis no interior da casa. Hoje, iremos extrapolar as paredes internas da nossa casa para falar sobre um tipo de decoração que nos chama a atenção a partir da rua: a pintura exterior.

Quantas vezes já parou para admirar uma casa bem pintada, com uma fachada que impressiona pelas cores escolhidas? Quando pintamos as paredes exteriores da nossa casa, renovamos parte da lembrança que temos dela e, muitas vezes, experienciamos a sensação de estar a morar num local novo. Decorar a fachada da sua casa com novas cores é trazer um pouco mais de carinho ao lugar onde, provavelmente, viveu alguns dos melhores dias de sua vida.

Para o ajudar a planear da melhor forma a nova pintura da sua casa, separamos algumas sugestões. São dicas básicas para que possa ter uma direcção mais correcta e rápida a partir do momento que decidir renovar a cor do edifício até ter o prazer de parar para apreciar o resultado final. No entanto, lembre-se de que as nossas dicas são direccionadas para uma melhor orientação quanto ao planeamento e sobre como acompanhar um profissional no trabalho. A nossa sugestão principal é que conte com, pelo menos, a consultoria de um profissional especializado.

Se uma renovação é necessária para despertar novamente o interesse e a alegria por estar em casa, então teremos todo o prazer em ajudá-lo.

Por isso, separe os materiais necessários: lixa, lona plástica, fita adesiva crepe, rolo para pintura, tinta, massa corrida, misturador, trincha, espátula e, claro, toda a sua vontade de pintar.