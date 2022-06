Que cores escolher para prolongar o ar clean da sua casa?

Sendo o tema das cores um dos nossos favoritos – ou talvez um dos meus personal favorites – voltamos – ou volto! – recorrentemente a ele. O que hoje aqui se pretende é, mais do que aludir à teoria da cor, como usá-las a nosso favor no sentido de a nossa casa permanecer mais tempo clean , ou seja com um ar super arrumado, organizadinho e limpo, no verdadeiro sentido da palavra. A verdade é que dependendo dos espaços, existem cores que se adequam melhor, no sentido de nos darem menos trabalho no que à lida da casa diz respeito. Se é uma pessoa extremamente prática e a sua prioridade ao nível da decoração é que esta seja harmoniosa mas acima de tudo muito prática, então a escolha das cores deve ser umas das primeiras coisas a ter em conta. Sem nos debruçarmos sobre nenhuma divisão específica, vamos dar-lhe algumas dicas para que use a cor a seu favor e tenha o menor trabalho possível na manutenção da sua casa. Como de costume este é um artigo para todos, pois nunca se sabe quando assim de repente, sem estarmos nada à espera, nos aparece algo que pode ser extremamente útil. Venha daí!