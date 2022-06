Sem frio com truques de design!

As portas funcionam como grandes espaços no isolamento de uma casa: no verão deixam entrar o ar quente; no inverno deixam-o sair, mesmo quando está fechada. Impermeabilizar é a palavra de ordem. Assegure que as suas portas estão prontas para enfrentar os dias mais frios, não deixando entrar o ar frio, nem permitindo a saída do quente.

Quando investe no isolamento das portas está a assegurar que as portas ganham anos de vida, ao mesmo tempo que poderá reduzir algumas das despesas de sua casa. Há fitas isoladoras no mercado, escolha a que melhor se adapta à sua porta. Pode fazer o mesmo às suas janelas.