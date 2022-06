Comece hoje a planear o seu jardim de Primavera!

Antes de semear ou plantar, prepare o solo. Porém, este deve ser preparado de acordo com o que escolheu. A terra deve ser bem trabalhada, para que as raízes das plantas que escolheu se instalem rapidamente, ou seja, a planta que escolheu vai retirar da terra todas as substâncias que necessita.

Ao trabalhar manual ou mecanicamente a terra, deve fertilizar o solo para receber as sementes ou as plantas. Acrescente se necessário adubo, compostos orgânicos ou elementos que visem melhorar as características do solo.