5 casas argentinas que o farão suspirar

A residência que aqui lhe mostramos situa-se num bairro privado, não se pretendendo esconder mas, pelo contrário, mostrar abertamente os materiais com que se constrói. Os protagonistas são o cimento, o vidro, a madeira e a pedra. Os materiais da casa combinam harmoniosamente com as tonalidades verdes e terracota do jardim. Um edifício pleno de beleza, conforto e maravilhosos ambientes, projectado pelos originais arquitectos do Estudio Geya.